Рабочий травмирован на пилораме в Бресте

15 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские следователи устанавливают обстоятельства травмирования рабочего на пилораме, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, 12 января примерно в 16.00 житель Бреста 1989 года рождения, работающий станочником в частной организации, находясь на территории пилорамы, занимался обработкой древесины. При выполнении работы цепь станка зацепилась за перчатку на руке мужчины и затянула ее под диск. В результате рабочему отрезало 3 фаланги пальцев правой руки.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. В организации изъята необходимая документация. В СК напоминают о необходимости обеспечения личной безопасности при выполнении работ на оборудовании, имеющем режущие элементы.-0-