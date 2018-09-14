Рабочий упал со строительных лесов в Пружанском районе

14 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Строитель получил производственную травму в Пружанском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 13 сентября примерно в 15.50. Рабочий одного из предприятий района 1992 года рождения занимался строительством сарая. В какой-то момент молодой человек потерял равновесие и упал со строительных лесов с высоты около 2,5 м. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в больницу.

Пружанский РОСК проводит проверку. Изъята документация по охране труда.-0-