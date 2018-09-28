Работник АПК Кормянского района осужден за подстрекательство к даче взятки и мошенничество

28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Гомельского района огласил приговор в отношении работника одного из сельхозпредприятий Кормянского района, обвиняемого в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Работая в должности инженера по технике безопасности в местном совхозе, в сентябре 2016 года мужчина подстрекал и склонял индивидуального предпринимателя к даче взятки должностным лицам предприятия, на котором трудился.

Поддавшись на уговоры о благоприятном решении вопроса с поставками товарно-материальных ценностей на агропредприятие и своевременной оплаты за них, предприниматель передал инженеру Br350. Получив деньги, мужчина не намеревался выполнять взятые на себя обязательства, а распорядился суммой по своему усмотрению.

Как рассказали в Гомельском областном суде, инженер АПК ранее уже был осужден судом Кормянского района за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Имея не снятую и не погашенную судимость, он вновь совершил умышленные преступления.

Приговором суда Гомельского района от 27 сентября обвиняемый признан виновным в подстрекательстве к даче взятки, а также мошенничестве, совершенном повторно. По совокупности приговоров (присоединено полностью не отбытое наказание) окончательно ему назначено 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Он также лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно хозяйственными функциями, на 1 год 2 месяца.

До вступления приговора в законную силу в зале суда мужчина заключен под стражу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-