Работник Белыничского райагропромтехснаба похитил электропроводку с 11 комбайнов

10 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Рабочей группой Белыничского РОВД в ходе проверок по поручению главы государства организаций АПК выявлен факт хищения силовых проводов и иной проводки с 11 зерноуборочных комбайнов на машинном дворе. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.
Хищение было совершено с охраняемой и огороженной территории машинного двора РАПТС с сентября 2017-го по 9 апреля 2018 года. Милиционеры установили и задержали 35-летнего местного жителя, работника этой же организации, который обоснованно подозревается в совершении кражи. Мужчина ранее судим и состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции РОВД.
Задержанный сознался в хищении и показал место, где обжигал провода для получения меди, которую он потом сдавал в пункт заготовки лома черных и цветных металлов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 205 УК (кража).
"Благодаря своевременному установлению сотрудниками органов внутренних дел данного факта можно с большой долей вероятности утверждать, что таким образом был упрежден срыв проведения белыничским хозяйством предстоящих в этом году уборочных работ", - сказал начальник отдела УБЭП УВД подполковник милиции Андрей Харкевич.
По информации УБЭП УВД, в результате проводимых проверочных мероприятий в сфере АПК на территории области уже возбуждено четыре уголовных дела, три из которых связаны с хищениями комплектующих и посевного материала и одно - с внесением заведомо ложных сведений в официальные документы.-0-
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