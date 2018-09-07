Работник гомельского ЖЭУ оштрафован за срубленную по ошибке липу

7 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Работник одного из городских ЖЭУ оштрафован на Br122,5 за срубленную по ошибке липу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В адрес инспекции поступило обращение о незаконной вырубке мелколистной липы в одном из дворов Железнодорожного района Гомеля. Заявитель указал, что при производстве работ по удалению опасной растительности на дворовых территориях, обслуживаемых ЖЭУ-13 КЖРЭУП "Железнодорожное", пострадало крепкое дерево.

Специалисты инспекции установили, что липа была удалена по указанию мастера ЖЭУ ошибочно: заключение о признании дерева опасным отсутствовало.

Ответственное должностное лицо ЖЭУ-13 КЖРЭУП "Железнодорожное" привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Юридическому лицу была предъявлена претензия о возмещении вреда, причиненного окружающей среде незаконным удалением объекта растительного мира, в размере Br416,5.-0-