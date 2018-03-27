Работник минской АЗС присвоил более Br22 тыс.

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Заводского РУВД Минска за присвоение крупной суммы денежных средств задержали работника одной из столичных АЗС, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Задержан 26-летний минчанин, работающий оператором заправочной станции. В период с 23 августа 2016 года по 17 августа 2017 года молодому человеку удалось присвоить Br22 400, принадлежащих АЗС.

"Рассчитывая клиентов, он систематически совершал хищения денежных средств заправочной станции, удаляя товар из электронной корзины покупателя. В результате на АЗС образовывалась недостача товаров, а в кассе - излишек денежных средств, который и присваивал работник", - рассказали в ГУВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.211 (присвоение либо растрата) УК. Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.-0-