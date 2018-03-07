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Работники минского предприятия отдавали часть премий руководителю и работали на его стройках

Происшествия 07.03.2018 | 09:21
Фото из архива
Фото из архива

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники минского предприятия отдавали часть премий руководителю и работали на его стройках, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Партизанского РУВД, УБЭП ГУВД Мингорисполкома выявили противоправную деятельность ряда должностных лиц одного из крупных промышленных предприятий Минска. "Работники предприятия отдавали часть необоснованно начисленных премий начальнику цеха строительства и благоустройства. В этом вопросе ему помогала ведущий инженер по организации и нормированию труда управления организации труда, заработной платы и управленческих процессов. Она начисляла зарплаты, вела табельный учет, осуществляла контроль за стимулирующими и иными выплатами работникам данного подразделения, - проинформировали в ГУВД. - По данным фактам в отношении должностных лиц Партизанским районным отделом СК расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, группой лиц, в крупном размере) по 9 эпизодам. Начальнику цеха и ведущему инженеру предъявлены обвинения, они заключены под стражу".

Для оценки полученной информации была создана межведомственная рабочая группа. По результатам ее работы в отношении начальника цеха строительства и благоустройства прокуратурой Партизанского района было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями), а его заместителя - по ч.2 ст.425 УК (бездействие должностного лица). "Согласно имеющимся данным, руководитель с мая по ноябрь 2017 года использовал работников предприятия на собственных строительных объектах, а также объектах своих знакомых. Вместо того чтобы выполнять свои обязанности на заводе, работники выезжали на стройки в Минскую область. Чтобы скрыть это, он обеспечил фиктивное направление работников для производства строительно-монтажных и иных работ в сельскохозяйственном цехе в Логойском районе. В табеля учета рабочего времени были внесены недостоверные сведения о фактически отработанном времени этими людьми", - рассказали в милиции.

В свою очередь заместитель начальника цеха строительства знал об этой преступной деятельности и не сообщил вышестоящему руководству. В результате предприятию причинен ущерб в размере свыше Br25 тыс.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности должностных лиц. Уголовные дела соединены в одном производстве Партизанским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.-0-

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