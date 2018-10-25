Работники ритуальной службы воровали могильные ограждения в Полоцком районе

25 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Работники ритуальной службы, занимающиеся копкой могил в Полоцком районе, воровали ограждения с захоронений, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Родственники умерших сообщили в милицию, что на одном из кладбищ стали пропадать могильные ограждения. Выяснилось, что два жителя Полоцка и Новополоцка с августа по октябрь 2018 года разбирали части оград, сдавали их на металлолом и получали за это деньги. В основном брали чугун, потому что его легче продать. В настоящее время идет речь о трех фактах кражи.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ст.205 УК.
Все обстоятельства и количество совершенных преступлений выясняются.-0-
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