Работников брестского завода эвакуировали из-за минометной мины

17 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на территории завода нашли минометную мину, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В милицию сообщение о подозрительной находке поступило 16 октября в 9.58. В это время на территории ОАО "БЭМЗ" убирали территорию, рабочие обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Были эвакуированы 200 работников предприятия.

На место происшествия выезжала саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Специалисты определили, что снаряд является минометной миной 81 мм. Боеприпас уничтожен.-0-