Работница кухни в лагере Воложинского района воровала еду у детей

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция выявила факты воровства еды с кухни оздоровительных лагерей Минской области, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В прошлом году в регионе зарегистрировано 23 случая хищений продуктов питания, во время последних рейдов - четыре аналогичных случая в лагерях Воложинского и Молодечненского районов, собственниками которых являются столичные предприятия.

Так, на Воложинщине пополнением личных закромов за счет детей занималась кухонная рабочая. Из столовой она выносила мясо, рыбу, банки консервированного горошка, изюм, свежие овощи и фрукты. Женщина не скрывала, что устроилась на работу в том числе с учетом возможностей "обогатиться", считая, что детям всего хватает. В Молодечненском районе милиции попалась завскладом одного из лагерей.

Как отметил заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Минского облисполкома Андрей Амбражей, сотрудников УВД в первую очередь настораживают рассказы детей, что в столовой кормят не очень вкусно или еды не хватает. "Это повод пристально взглянуть на организацию питания и присмотреться к тем, кто работает на кухне. Как правило, в таких случаях и выявляются факты хищений", - сказал он.

Всего в столичном регионе открылось 56 оздоровительных лагерей, в которых отдыхают более 13 тыс. детей.-0-