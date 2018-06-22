Районные отделы образования Гомельской области допускали нарушения при закупках продуктов питания - КГК

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Гомельской области выявил нарушения в районных отделах образования при закупках продуктов питания, сообщили БЕЛТА в КГК.

Контролеры изучили законность проводимых закупок для подведомственных учреждений в отделах образования Буда-Кошелевского, Ветковского, Ельского, Калинковичского и Кормянского райисполкомов, администраций Железнодорожного и Центрального районов Гомеля. Выявлены системные нарушения в данной сфере, допущено незаконное расходование Br99,3 тыс.

В частности, отмечались факты незаконного увеличения цены при исполнении заключенных договоров. Так, в 2017 году в Ельском районе поставляемые фрукты подорожали вдвое, при этом обосновывающие документы поставщик не представил.

Отдел образования Калинковичского райисполкома в 2016 году без документального обоснования подписал дополнительные соглашения на увеличение цены поставляемого мяса птицы на 7%, сыра - на 8%, морской капусты - на 15%, рыбы - на 39%, что повлекло незаконную выплату Br25,3 тыс.

Кроме того, часто продукты питания закупались у посредников (несмотря на наличие договоров с производителями). Причем их стоимость была выше на 5-41%. Например, в 2016 году отделом образования Буда-Кошелевского райисполкома по результатам аукциона поставщиком фруктовых соков стал производитель этой продукции. Однако аналогичная продукция в течение года закупалась и у местного райпо, где цена 1 л сока оказалась выше на Br1,33.

"Контрольно-аналитические мероприятия также выявили факты неразмещения отделами образования информации о проводимых закупках на официальном сайте, заключения договоров до истечения срока для обжалования решения о выборе участника-победителя. Установлены нарушения при формировании годовых планов закупок и др.", - отметили в КГК.

Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения. Материалы направлены в правоохранительные органы. -0-