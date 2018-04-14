14 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, ранивший ножом милиционера в Оршанском районе, оказался психически нездоров, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Сотрудники отделения милиции города Барань Оршанского РОВД 29 марта прибыли в деревню Химиничи. Правоохранители намеревались проверить информацию о причастности местного жителя 1970 года рождения к возгоранию дачного дома, которое произошло в деревне Погостик. При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, ранив одного из них ножом в грудь, голову, по рукам и ногам. Затем обвиняемый скрылся в лесу, после чего его задержали в районе железнодорожного переезда деревни Дятлово.

"Установлено, что обвиняемый является инвалидом 2-й группы по психическому заболеванию. Ранее он неоднократно совершал общественно опасные действия, но освобождался от уголовной ответственности в связи с применением принудительных мер безопасности и лечения. Свои действия при нападении на милиционера мужчина объяснил тем, что посчитал задерживающих его людей психиатрами или их помощниками, которые хотят его забрать и поместить в интернат", - отметила Светлана Сахарова.

Следователи провели осмотры участков местности, проверку показаний на месте с участием обвиняемого, следственные эксперименты. Назначены другие необходимые экспертизы. Действиям обвиняемого будет дана оценка во время предварительного следствия.

В отношении 48-летнего мужчины возбужденно уголовное дело по ч.1 ст.14, ст.362 Уголовного кодекса Беларуси (покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел). Фигуранту дела также предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, п.10 ч.2 ст.139 УК РБ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга). С момента задержания он находится под стражей. Расследование продолжается.-0-