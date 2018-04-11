Ранивший трех милиционеров житель Мозыря приговорен к 18 годам

11 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной суд вынес приговор 31-летнему жителю Мозыря, который в апреле 2017 года при задержании ранил сотрудников ОМОНа и ГУБОПиК, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Установлено, что весной прошлого года сотрудники милиции получили информацию о причастности жителя Мозыря и его приятеля к краже сварочного аппарата. За плечами у 30-летнего мозырянина уже имелись судимости. При задержании утром 30 апреля мужчина нанес ранения сотрудникам ОМОНа УВД облисполкома и 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК.

Жителю Мозыря было предъявлено обвинение по двум статьям: кража в составе группы и покушение на убийство двух и более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности. Приятелю мозырянина было предъявлено обвинение в краже.

"11 апреля Гомельский областной суд признал жителя Мозыря виновным по двум статьям и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима", - сказала Ольга Барсукова. Второй фигурант дела получил наказание в виде двух лет исправительных работ по месту работы с удержанием в доход государства 20% заработка, но не менее 1 базовой величины ежемесячно.

Приговор в законную силу пока не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-