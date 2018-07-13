13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раскрыт новый для Беларуси способ хищения денег из банкоматов, подозреваемые задержаны. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Весной к столичным правоохранителям обратились представители одного из банков: на панелях двух банкоматов просверлены отверстия, однако кассеты с купюрами оставались нетронутыми. Позже выяснилось, что это следы неудачных попыток хищения денег.

Как отметил замначальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Кирилл Вяткин, для завладения наличностью злоумышленники пытались использовать специализированное программное обеспечение. Чтобы его запустить, необходимо было подключиться к электронным системам устройства выдачи денег, предварительно повредив корпус банкомата.

Нелегальный софт продавался на закрытых интернет-площадках. Чтобы убедить потенциальных покупателей в работоспособности программного обеспечения, его создатели опубликовали видеоролик, в котором пошагово расписали совершение преступления. По заверениям продавцов, их метод позволяет полностью опустошить банкомат.

Оперативники управления "К" МВД вышли на четверых подозреваемых, жителей Минска, которые за несколько тысяч долларов приобрели программу и попытались ею воспользоваться, однако довести дело до конца не смогли по независящим от них причинам.

В начале июля фигурантов задержали при силовой поддержке спецподразделения "Алмаз". В отношении них УСК по Минску возбуждено уголовное дело по ст.14 и ч.4 ст.212 УК (покушение на хищение путем использования компьютерной техники в особо крупном размере) и по ч.1 ст.218 УК (умышленное повреждение имущества). Все подозреваемые арестованы. Следствие продолжается.-0-

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