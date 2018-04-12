Расследование дела преступной группировки "Андромеда" планируют завершить в текущем году

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование уголовного дела международной преступной группировки "Андромеда" планируют завершить в текущем году, сообщил журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Расследование этого уголовного дела в отношении распространителей вредоносного программного обеспечения в настоящий момент находится в достаточно активной стадии. "К нам в очередной раз приезжали коллеги из Федерального бюро расследований с новыми фактами, которые выявлены на территории США. Мы проводили совместные следственные действия. Я думаю, что в текущем году, наверное, это дело доведем до логического завершения", - сказал Иван Носкевич.

По словам председателя Следственного комитета, и европейские, и американские партнеры понимают, что интеллектуальный потенциал следователей СК Беларуси сопоставим с теми умами, которые работают в их ведомствах. "Мы можем расследовать такого рода дела", - добавил Иван Носкевич.

Деятельность международной преступной группировки "Андромеда" была пресечена в конце 2017 года Следственным комитетом Беларуси и Управлением "К" МВД совместно с ФБР. Как сообщил в конце января в интервью БЕЛТА председатель СК, благодаря плодотворной совместной работе правоохранителей удалось установить цепочку распространителей и управляющих серверами вредоносного ПО. По последним данным, поступившим от американской стороны, центр по борьбе с киберпреступностью одной из компаний с мировым именем обладает информацией о том, что общий ущерб от действий лиц, использовавших программное обеспечение "Андромеда", превышает $10 млн.-0-