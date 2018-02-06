Расследование по делу гибели рядового Коржича продлено

6 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сроки расследования по делу гибели рядового Коржича продлены, сообщил сегодня журналистам в Бресте председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ходе расследования этого дела был выявлен ряд иных фактов неуставных взаимоотношений не только в этом воинском подразделении, но и в других частях. Молодые военнослужащие и те, которые отслужили определенный срок, начали давать показания относительно событий годичной, двухгодичной давности, утверждая, что и они являлись объектами насилия со стороны сослуживцев. Для того чтобы дополнительно проверить все факты, которыми мы располагаем в настоящий момент, потребовалось время. Мы не готовы в ближайшие дни закончить расследование по этому делу. Пришлось продлить сроки расследования для того, чтобы полно, объективно и всесторонне исследовать все имеющиеся у нас заявления и сообщения о совершенных преступлениях", - отметил председатель СК.

Он подчеркнул, что общество обязательно проинформируют об окончании расследования этого дела.

Как сообщалось, тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвальном помещении одного из строений на территории воинской части в Борисовском районе. Согласно предварительным данным, причиной смерти явилась механическая асфиксия от сдавливания органов шеи петлей от ремня при повешении. По факту гибели солдата возбуждено около 15 уголовных дел, примерно столько же фигурантов дела. Следствие разрабатывает три основные версии: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Для установления всех обстоятельств совершенных преступлений создана следственная группа.-0-