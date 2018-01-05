5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разбойное нападение на частный дом произошло в Пинске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Следственно-оперативная группа работает на месте разбойного нападения на частный дом индивидуального предпринимателя в Пинске. "Следствием установлено, что вечером 4 января злоумышленники в масках проникли в дом индивидуального предпринимателя, связали его жену и малолетнюю дочь и под угрозой оружия потребовали деньги. Не растерявшись, мужчина сумел нажать тревожную кнопку", - рассказали в СК.

Через четыре минуты на место происшествия прибыл наряд территориального подразделения Департамента охраны МВД. Сотрудники милиции заметили следы проникновения в дом, а также скрывшегося внутри мужчину в маске. Во время осмотра жилища был обнаружен еще один нападавший. Подозреваемые оказали активное вооруженное сопротивление правоохранителям. Как отметили в МВД, нападавшие попытались завладеть табельным оружием одного из милиционеров. "С применением силы и табельного оружия сотрудники милиции задержали двух мужчин. Они во время задержания получили огнестрельные ранения и незамедлительно были госпитализированы, сейчас находятся в лечебном учреждении под усиленным конвоем. Хозяин дома и члены его семьи не пострадали", - проинформировали в СК.

Также в кратчайшие сроки в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции было установлено местонахождение еще двух подозреваемых в совершении нападения. Сейчас они задержаны.

Как рассказали в МВД, в ходе спецоперации по задержанию один из сотрудников Департамента охраны получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован. С места преступления изъяты похищенные $11,5 тыс., помповое ружье и один патрон к нему.

Работу следственно-оперативной группы координирует начальник управления СК по Брестской области Александр Рахманов. Также на место происшествия выбывали руководители областных управлений внутренних дел, Департамента охраны и Государственного комитета судебных экспертиз.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК.

Сейчас продолжается проведение комплекса неотложных следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий и экспертных исследований для установления всех обстоятельств произошедшего.-0-

Фото и видео Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз