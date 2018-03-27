Разбойное нападение на пенсионерку раскрыто в Гомеле

27 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дерзкое разбойное нападение на пенсионерку раскрыто правоохранителями в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Преступление было совершено днем 23 марта. "Гомельчанка 1951 года рождения отправилась в магазин. Подойдя к двери, увидела, что торговое заведение закрыто. Внезапно женщина почувствовала удар ножа сбоку в область сердца. Она повернулась и получила второй удар в грудь. Пенсионерка увидела немолодого мужчину, который пытался стащить с ее плеча сумку", - рассказал Виталий Пристромов. Нападавший вырвал сумку и побежал.

Немного пройдя, потерпевшая обратилась к водителю иномарки и попросила подвезти домой. Однако помощи женщина не получила. В это время мимо проходил сотрудник оперативно-дежурной службы 1-го городского отделения милиции Советского РОВД Гомеля Евгений Кузнецов. Правоохранитель незамедлительно вызвал скорую помощь и сообщил о преступлении в оперативно-дежурную службу. Пока ждали медиков и милицейский наряд, потерпевшая несколько раз просила отвести ее домой, там женщину ждала 95-летняя мать.

"Такого дерзкого преступления в Гомельской области не было давно. На его раскрытие были подняты все оперативники областного управления и Советского РОВД Гомеля. К розыску подключились опытные сотрудники управления Следственного комитета по Гомельской области. Необходимую информацию собирали по крупицам. В итоге личность неизвестного была установлена к вечеру 25 марта", - рассказал начальник управления уголовного розыска УВД Виктор Чикунов.

По подозрению в совершении преступления задержан уроженец Гомеля 1963 года рождения. Мужчина вернулся из России, отбыв наказание в местах лишения свободы за убийство. Правоохранители нашли похищенное имущество и предполагаемое орудие преступления. Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, п.12 ч.2 ст.139 (покушение на убийство, сопряженное с разбоем) и по ч.3 ст.207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения) УК.

Потерпевшая в настоящее время находится в реанимации.-0-