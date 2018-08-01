1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разряды молнии могли стать причинами двух пожаров в Брестской области, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Первый пожар произошел 31 июля в деревне Заневичи Пружанского района. "Сообщение поступило спасателям в 16.17. Загорелась хозпостройка. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. Позднее, в 22.50, в МЧС сообщили о пожаре в деревне Тышковичи Ивановского района. Там также горело хозяйственное строение. Огонь уничтожил крышу, повредил стены и вещи внутри", - рассказали в управлении.

Причины пожаров устанавливаются. В каждом из случаев рассматривается версия грозового разряда молнии.-0-