1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разряды молнии могли стать причинами двух пожаров в Брестской области, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Первый пожар произошел 31 июля в деревне Заневичи Пружанского района. "Сообщение поступило спасателям в 16.17. Загорелась хозпостройка. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. Позднее, в 22.50, в МЧС сообщили о пожаре в деревне Тышковичи Ивановского района. Там также горело хозяйственное строение. Огонь уничтожил крышу, повредил стены и вещи внутри", - рассказали в управлении.
Причины пожаров устанавливаются. В каждом из случаев рассматривается версия грозового разряда молнии.-0-
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