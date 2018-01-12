Разыскиваемая 15 лет белоруска найдена в российском монастыре

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция нашла разыскивавшуюся 15 лет белоруску в российском монастыре, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудниками розыска спустя 15 лет поисков найдена Валентина Калюта 1975 года рождения. "В 2003 году девушка уехала в Россию и пропала. На данный момент установлено, что разыскиваемая находится во Владимирской области РФ в женском монастыре, - рассказали в УВД. - Криминальных обстоятельств, связанных с пропажей женщины, не установлено, ее жизни и здоровью ничего не угрожает".-0-
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