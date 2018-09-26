Разыскиваемая 26-летняя брестчанка найдена убитой

26 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте устанавливаются обстоятельства убийства 26-летней местной жительницы, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Девушка пропала вечером 16 сентября, уехала на велосипеде в неизвестном направлении. На следующий день ее велосипед был найден возле ул. Короткая. Все это время правоохранители разыскивали брестчанку. В ночь с 25 на 26 сентября сотрудники уголовного розыска совместно с представителями Следственного комитета обнаружили тело.

По подозрению в убийстве был задержан житель Жабинковского района 1972 года рождения. Свою жертву он лишил жизни около часа ночи 17 сентября в бытовом помещении торгового центра Бреста. "В ходе следственных действий мужчина указал место, где захоронил труп. Тело выкопано. Назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства убийства", - проинформировал Сергей Дученко.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство).-0-