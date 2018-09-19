Разыскиваемого в Минске эксгибициониста арестовали

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскиваемого в Минске за эксгибиционизм мужчину арестовали, сообщила БЕЛТА официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева.
Установить подозреваемого удалось после размещения информации о его розыске в СМИ. В Ленинское РУВД поступало много звонков, но подтвердился один. Выяснилось, что мужчина 1990 года рождения. Сейчас он арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК.
Как сообщалось, мужчина разыскивался за совершение хулиганских действий, выразившихся в демонстрации половых органов в салоне троллейбуса. Преступные действия были совершены в отношении 21-летней жительницы столицы.
Руководство УВД администрации Ленинского района выражает благодарность гражданам, которые проявили бдительность.-0-
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