Разыскиваемую ляховичскую первокурсницу нашли в Минске

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Розыск учащейся Ляховичского государственного аграрного колледжа Александры Мазуниной прекращен в связи с установлением ее местонахождения, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
По словам правоохранителей, беглянку нашли в Минске.
Уроженка Солигорска 2002 года рождения пропала 15 сентября - ушла из общежития, где проживала, и с тех пор на связь не выходила. С заявлением в милицию обратился отец несовершеннолетней. Ляховичский районный отдел Следственного комитета возбудил по факту уголовное дело.
Девушка в этом году поступила на первый курс Ляховичского аграрного колледжа, ранее она уже уходила из дома.-0-
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