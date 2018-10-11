Разыскиваемую ляховичскую первокурсницу нашли в Минске

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Розыск учащейся Ляховичского государственного аграрного колледжа Александры Мазуниной прекращен в связи с установлением ее местонахождения, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

По словам правоохранителей, беглянку нашли в Минске.

Уроженка Солигорска 2002 года рождения пропала 15 сентября - ушла из общежития, где проживала, и с тех пор на связь не выходила. С заявлением в милицию обратился отец несовершеннолетней. Ляховичский районный отдел Следственного комитета возбудил по факту уголовное дело.

Девушка в этом году поступила на первый курс Ляховичского аграрного колледжа, ранее она уже уходила из дома.-0-