27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскиваемый в Минске десятилетний мальчик найден. Информацию подтвердили в поисково-спасательном отряде "Ангел", сообщает БЕЛТА.

Ребенок, проживающий в Минске по ул. Налибокской, 40, после занятий в школе 26 апреля зашел к другу в гости. Домой после этого ребенок не вернулся. Мальчика последний раз видели 26 апреля в 21.00 во дворе дома 104 по ул. Каменногорской.

В Минске ищут десятилетнего ребенка Известно, что мальчик, проживающий в Минске по ул.Налибокской, 40, после занятий в школе 26 апреля зашел к другу в гости. Домой после этого ребенок не вернулся.

Сегодня вечером добровольцы отряда "Ангел" подтвердили: мальчик нашелся. Подробности не сообщаются. Известно, что ребенка удалось найти благодаря информации, которую предоставили три девочки.-0-