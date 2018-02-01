1 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ребенок лишился ноги на ферме в Зельвенском районе: возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Зельвенским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства травмирования девятилетнего мальчика.

На одну из молочно-товарных ферм ребенок 2008 года рождения в начале декабря прошлого года пришел вместе с работавшим там отцом. В какой-то момент он оказался без контроля взрослых: ребенок оступился и упал, а его нога попала в ленту транспортера и оказалась зажатой поворотной звездочкой.

Мальчика оперативно доставили в больницу, однако из-за осложнений, а также из-за угрозы жизни ногу пришлось ампутировать. "По результатам судебно-медицинской экспертизы, проведенной специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, полученные пострадавшим телесные повреждения отнесены к категории тяжких", - отметил Сергей Шершеневич.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили руководителей и работников не только молочно-товарной фермы, но и сельскохозяйственного филиала в целом, изучили документацию по вопросам охраны труда и техники безопасности. В результате Зельвенским районным отделом Следственного комитета принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении 52-летней заведующей молочно-товарной фермы по факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (ст.428 УК). Выразилась халатность в допуске посторонних в помещение фермы. Также не были приняты меры по оборудованию транспортера навозоудаления защитным кожухом.

Окончательная правовая оценка действиям заведующей будет дана по завершении расследования. Кроме того, следователи квалифицируют действия отца пострадавшего мальчика, а также примут меры для устранения причин и условий, способствовавших трагическому случаю.-0-