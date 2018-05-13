Ребенок погиб в аварии с микроавтобусом и трактором в Каменецком районе

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребенок погиб в аварии с микроавтобусом и погрузчиком в Каменецком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Бресткого облисполкома.
ДТП произошло сегодня около 7.00 на 54-м км автодороги Р-98 у деревни Мартынюки. "По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля "Рено Мастер" совершил попутное столкновение с погрузчиком Амкодор под управлением местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа", - проинформировали в ГАИ.
Как рассказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун, в микроавтобусе ехали дети из украинской детской команды по футболу. "Шестеро детей доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. Из них один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Степени тяжести у детей разные - есть переломы, вывихи, у большинства черепно-мозговые травмы", - проинформировала Юлия Бородун.
Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков в составе нейрохирурга, травматолога и реаниматолога. "Из Минска выбыли в Каменецкую ЦРБ детский травматолог, нейрохирург и детский анестезиолог-реаниматолог. Будет решаться вопрос о переводе пострадавших детей в Брестскую областную больницу", - сказала пресс-секретарь.-0-
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