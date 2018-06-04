4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребенок погиб в ДТП в Вилейском районе. Такая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 3 июня около 19.20 вблизи д.Жары. Минчанка за рулем "Форда" съехала в кювет и ударилась в дерево. В результате погиб ехавший с ней сын 2014 года рождения, 11-летний сын женщины, также находившийся в машине, был госпитализирован.-0-