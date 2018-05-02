2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребенок пострадал в аварии с четырьмя машинами под Минском, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
Авария произошла 29 апреля около 18.30 на 16-м км дороги Минск-Могилев. Водитель за рулем BMW ехал в сторону Минска и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Citroen Xantia. После этого автомобиль BMW выехал вперед и врезался в Mazda 3 и ГАЗ.
"В результате ДТП пассажир Mazda 2011 года рождения получил травмы и был госпитализирован. Водители были пристегнуты ремнями безопасности. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве", - сказала Екатерина Сильченко.-0-
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