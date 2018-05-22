22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решается вопрос о выдаче из России в Беларусь фигуранта "дела 17". Об этом в эфире программы "Причины и следствие" на "Альфа Радио" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

"Ставить точку в так называемом "деле 17" рано. Один из руководителей преступной группы, который курировал филиалы по распространению наркотика в России, на скамью подсудимых в Беларуси не попал. При этом он был задержан и осужден в России на 8,5 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о выдаче его в Беларусь для проведения следственных действий", - сказала Юлия Гончарова.

Как сообщалось, в декабре 2016 года Минский городской суд вынес обвинительный приговор семнадцати обвиняемым - члены преступного сообщества длительное время занимались распространением психотропов под видом курительных смесей. При этом товар для реализации приобретался в России. Злоумышленники тщательно конспирировали свою преступную деятельность, планировали не только способы транспортировки товара, но даже организацию физической и технической безопасности.

Главный фигурант в деле Константин Вилюга был признан виновным, в частности, в деятельности по созданию преступной организации, в ее руководстве и входящими в нее структурными подразделениями; незаконном с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке наркотических средств, особо опасных психотропных веществ и их прекурсоров, завладении имуществом путем обмана, совершенном группой лиц. Он приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.

Бывших сотрудников КГБ Игоря Корицкого и Дмитрия Веретенского суд приговорил к 14 и 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима соответственно. Суд также постановил конфисковать их имущество и лишить звания майора. Бывший сотрудник МВД Константин Денисевич приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества, лишен звания подполковника милиции. Остальные фигуранты также получили длительные сроки - от 2 до 18 лет лишения свободы.

Позже, после рассмотрения апелляции, Верховный суд постановил сократить приговоры четырем фигурантам. Константину Вилюге срок наказания сократили с 20 до 19 лет. Смягчены сроки наказания для экс-сотрудника КГБ Дмитрия Веретенского - с 15 до 9 лет, Игорю Корицкому и Константину Денисевичу - с 14 до 8 лет. Сроки наказания остальных фигурантов "дела 17" остались без изменения.-0-