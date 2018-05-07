Ролик в соцсетях помог выявить факт бесхозяйственности на предприятии АПК в Сенненском районе

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Сенненского района по видеоролику в социальной сети установила факт бесхозяйственности в одном из предприятий района. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В середине апреля в социальной сети "ВКонтакте" пользователь разместил видеозапись. На ней заметно зерно, рассыпанное по автодороге из Сенно в населенный пункт Богданово на протяжении 1,3 км.

Получив информацию, работники прокуратуры Сенненского района провели проверку. Они установили, что 70 кг рассыпанного овса принадлежат одному из предприятий агропромышленного комплекса района. Его перевозил механизатор в самовольно переоборудованном в хозяйстве бункере от зерноуборочного комбайна.

Прокурор района поручил начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома проанализировать факт бесхозяйственности и привлечь к ответственности виновных. В результате дисциплинарные взыскания наложены на двух должностных лиц, еще один человек привлечен к материальной ответственности.-0-