8 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Rolls-Royce с перебитым VIN-номером изъят на белорусско-польской границе, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
Гражданин Российской Федерации следовал через пункт пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе. На прицепе легкового автомобиля мужчина вез Rolls-Royce на выставку в Испанию. "При проведении таможенного контроля должностными лицами установлено несоответствие VIN-номера на автомобиле и указанного в техническом паспорте. Транспортное средство направлено на экспертизу в Волковысский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области. Эксперт подтвердил, что идентификационный номер действительно изменен: вторичная маркировка нанесена на два знака номера путем зачеканивания рельефа", - рассказали в Гродненской региональной таможне.
Rolls-Royce стоимостью около Br60 тыс изъят. По факту правонарушения начат административный процесс.-0-
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