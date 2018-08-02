Россияне пытались незаконно ввезти в Беларусь химпрепараты в тайниках грузовика

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане РФ пытались незаконно ввезти через литовско-белорусскую границу на территорию ЕАЭС химические препараты в тайниках грузовика, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Транспортное средство следовало через пункт пропуска "Привалка". Согласно сведениям, указанным в товаросопроводительных документах, в грузовике перевозились цветы. Однако под декоративной обшивкой и спойлером кабины автомобиля гродненские таможенники обнаружили тайники. Из них извлечено 44 кг фунгицида и инсектицида.

В соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года №30 "О мерах нетарифного регулирования", препараты, предназначенные для обработки растений, можно перемещать через границу ЕАЭС только при наличии разрешительных документов. Подобные документы у россиян отсутствовали.

Автомобиль DAF, а также незаконно перемещаемые препараты изъяты до решения суда. В суд направлены материалы в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь.-0-