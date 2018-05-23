23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россияне пытались продать в Могилеве одежду и обувь под видом конфиската, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Граждане России планировали продать под видом эксклюзивных вещей из кожи 54 единицы верхней одежды, 22 пары сапог и полуботинок общей оценочной стоимостью более Br15 тыс.

Они заманивали могилевчан на покупку товаров сомнительного происхождения таким объявлением: "Таможенные органы Санкт-Петербурга согласно решению суда о конфискации передали товары в территориальное управление "Росимущество", произвели экспертизу товара на предмет соответствия ГОСТа и нормам торговли и приняли решение о его реализации. В связи с этим в Беларуси будут произведены распродажи конфискованного имущества. Цены на кожаные куртки и дубленки будут снижены на 70%, на обувь - на 50%".

Во время проверочных мероприятий могилевские таможенники установили точку распродажи, которая согласно объявлению работала только один день в одном из торговых центров Могилева. Предприимчивые граждане не смогли представить могилевским таможенникам товаросопроводительные документы, подтверждающие транспортировку, поступление и факт отпуска в реализацию.

По факту нарушения законодательства Могилевская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях. Этой статьей предусмотрен штраф в размере до 50% стоимости перемещаемого товара.-0-