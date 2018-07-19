Россиянин арендовал в Минске машину и продал ее

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин взял в Минске машину в аренду, а после продал ее. Об этом сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Директор одного из сервисов по сдаче автомобилей в аренду обратился в Центральное РУВД Минска с просьбой найти и привлечь к ответственности гражданина России, который арендовал автомобиль и не вернул его. "При просмотре сведений из встроенного в авто GPS-навигатора выяснилось, что 49-летний житель Ижевска направился на машине в Россию. Мужчина был задержан по месту жительства. Местонахождение автомобиля установить не удалось, поскольку он был продан. Известно, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности в России за совершение аналогичного преступления", - рассказали в ГУВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.-0-