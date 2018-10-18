Россиянин лишился крупной суммы незадекларированной валюты при въезде в Беларусь

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Новая Гута" сотрудники Гомельской таможни пресекли незаконное перемещение валюты, сообщили БЕЛТА в таможне.
Гражданин России следовал в Беларусь через зеленый коридор. При таможенном контроле среди его личных вещей были обнаружены порядка $27 тыс. При этом денежные средства задекларированы не были.
В таможне напомнили, что в соответствии с законодательством таможенному декларированию в письменной форме подлежат наличные средства и дорожные чеки, если их общая сумма их превышает $10 тыс.
Превышавшая установленную норму сумма (около $17 тыс.) у россиянина изъята. По данному факту начат административный процесс по ч.2 ст.14.5 КоАП Беларуси.-0-
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