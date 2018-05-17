Россиянин лишился на границе незадекларированной валюты

17 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Гражданин России лишился на белорусско-польской границе незадекларированной валюты, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Случай произошел в республиканском пункте таможенного оформления "Песчатка". На автомобиле Subaru Outback 53-летний россиянин следовал в Беларусь из Польши. В машине мужчины среди личных вещей инспекторы обнаружили 36 тыс. российских рублей, 10,2 тыс. евро и $400. В соответствии с законодательством обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные деньги в эквиваленте более $10 тыс. Сумма, которая допускается для перевоза без декларирования, возвращена владельцу. Остальная валюта изъята до решения суда.

По факту недекларирования в отношении гражданина России начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.5 КоАП.

В таможне отметили, что с начала года брестские таможенники пресекли 25 попыток перемещения через границу Евразийского экономического союза иностранной валюты без декларирования.-0-