Россиянин перевел вьетнамцев-нелегалов через белорусско-литовскую границу

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В суд передано дело россиянина, обвиняющегося в содействии незаконной миграции. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Щучинский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела по факту незаконной миграции граждан Вьетнама. Установлено, что 25-летний гражданин Российской Федерации, выполняя роль проводника, содействовал незаконной миграции иностранных граждан через границу Беларуси на территорию Литвы. С 11 по 13 апреля 2018 года он принимал участие в доставке пятерых вьетнамцев 1994-2000 годов рождения к одной из деревень Вороновского района. После этого мужчина пешком сопроводил мигрантов через границу на территорию Литвы. Там нелегалов задержали литовские пограничники.

"Во время следственных действий установлено, что россиянин действовал в составе преступной группы, где существовал принцип распределения ролей, имелась разработанная система связи и конспирации. Выплачиваемое каждым мигрантом незаконное вознаграждение за оказанные ими услуги исчислялось суммами в $12-16 тыс.", - отметил Сергей Шершеневич.

Задержанному предъявлено обвинение в содействии деятельности по незаконному транзитному проезду (транзиту) через территорию Беларуси иностранных граждан, совершенному группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 371-1 УУК). Применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Дальнейшее выявление организаторов и соучастников преступления ведется во взаимодействии с правоохранительными органами России и Литвы. В отношении мигрантов принято решение о депортации из Беларуси.-0-