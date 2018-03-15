Россиянин перевозил без документов 52 ящика посуды

15 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Российской Федерации перевозил без документов 52 ящика посуды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Госавтоинспекторы задержали 14 марта на 12-м км автодороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин автомобиль "Фольксваген", которым управлял гражданин России 1986 года рождения. В микроавтобусе находились 52 ящика с посудой без сопроводительных документов. И автомобиль, и груз доставлены в Добрушский РОВД для проверки.

В этот же день при проведении рейдовых мероприятий в Гомеле правоохранители остановили автомобиль "ДАФ". За рулем находился 33-летний водитель. В кузове машины был обнаружен лом черного металла общим весом 7 т. Сопроводительных документов к нему не оказалось.

"Металлолом изъят, сотрудниками ИМНС в отношении водителя составлен административный протокол по ч.4 статьи 12.17 КоАП Беларуси. Также мужчина привлечен к административной ответственности за то, что не имел права управлять транспортным средством, а автомобиль не допущен к участию в дорожном движении. К тому же все нарушения были совершены повторно в течение года", - прокомментировали в УГАИ УВД.-0-