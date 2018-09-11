11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин похитил из банкомата в Минске более Br146 тыс., сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

7 сентября в милицию по поводу факта сработки сигнализации банкомата обратился специалист охраны одного из крупных банков страны. "Установлено, что около 1.30 к банкомату подошел мужчина и с использованием программно-аппаратного обеспечения совершил несанкционированный доступ к операционной системе устройства. В результате подключения и введения ложной информации в систему ему удалось похитить более Br146 тыс. наличными", - проинформировали в СК.

Сотрудники милиции задержали злоумышленника возле банкомата. Им оказался 27-летний неработающий гражданин Российской Федерации. Деньги были обнаружены во время личного обыска в его рюкзаке.

Обстоятельства хищения устанавливает Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 212 (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, совершенное в особо крупном размере) УК. "В ходе расследования продолжаются допросы свидетелей и исследования компьютерной техники. Проводятся мероприятия, направленные на проверку причастности лица к аналогичным преступлениям", - добавили в СК.-0-