Россиянин пытался незаконно вывезти из Беларуси 30 т металлолома

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Псковской области пытался вывезти из Беларуси в Россию почти 30 т металлолома, сообщили БЕЛТА в КГК.
Незаконный груз в автомашине MAN с полуприцепом обнаружили работники Новополоцкого межрайонного отдела финансовых расследований совместно с сотрудниками Полоцкого РОВД.
"Грузовик, который оперативники задержали в деревне Клястицы Россонского района при проведении специальных мероприятий по пресечению теневого оборота товарно-материальных ценностей, принадлежит индивидуальному предпринимателю из Беларуси. Лом и отходы черных металлов стоимостью свыше Br3 тыс. пытался вывезти в Россию неработающий житель Псковской области", - отметили в комитете.
В отношении гражданина Российской Федерации начат административный процесс по ч. 1 ст. 12.29 КоАП. Металл передан на ответственное хранение УП "Витебсквторчермет".-0-
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