Россиянин пытался провезти через границу более 30 кг гашиша

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин пытался провезти через белорусско-литовскую границу более 30 кг гашиша в бензобаке, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Фрунзенским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о пресечении сбыта гашиша в крупном размере. 53-летний гражданин России вечером 12 апреля на автомобиле Honda Accord ввез через белорусско-литовскую границу более 30 кг гашиша. Наркотик был обнаружен в бензобаке при досмотре авто. Противоправная деятельность была пресечена во взаимодействии сотрудников главного управления по наркоконтролю МВД, Государственного таможенного комитета и Госпогранкомитета.

Житель Калининграда ехал транзитом через Беларусь из Испании в Москву. "По оперативным данным, он выполнял роль курьера. На территории Евросоюза при соучастии неустановленных лиц в его автомобиль были помещены 70 пакетов с гашишем", - рассказала Марина Дранькова.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере, совершенные группой лиц) и ч. 2 ст. 328-1 УК (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Свою вину мужчина не признал. Он заключен под стражу. Наложен арест на автомобиль и другое имущество фигуранта общей стоимостью свыше Br25 тыс. Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.-0-