12 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Россиянин стал фигурантом уголовного дела за попытку провезти через границу $34 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Трое граждан Российской Федерации следовали из Литвы через пункт пропуска "Бенякони" на БМВ. Они выбрали зеленый коридор, следовательно, заявили об отсутствии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако при проведении таможенных операций в багаже водителя и двух пассажиров обнаружены соответственно более $16 тыс., $21 тыс. и $34 тыс. в эквиваленте, превышающие установленный эквивалент в $10 тыс.

В отношении пассажира, перевозившего $34 тыс. в эквиваленте, возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК (Контрабанда). Мужчина задержан. За контрабанду наличных денег предусмотрен штраф, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. Двое других россиян будут привлечены к административной ответственности.-0-