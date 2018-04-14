14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин в бензобаке машины пытался ввезти в Беларусь 36 кг гашиша, сообщили БЕЛТА в МВД.

Как отметили в ведомстве, пресечен крупный канал поставки из Европы на территорию ЕАЭС гашиша марокканского происхождения. "Сотрудники главного управления по наркоконтролю МВД совместно с коллегами из ГТК и Госпогранкомитета на одном из пунктов пограничного пропуска задержали гражданина России. В машине жителя Калининграда оперативники обнаружили 36 кг гашиша. Тайник для транспортировки наркотиков был оборудован в бензобаке иномарки", - рассказали в МВД.

Фрунзенским (г.Минска) РОСК в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Ведется дальнейшая работа по установлению всех причастных к данному преступлению.-0-