Россиянин задержан в Гродненском районе за попытку нарушения белорусско-польской границы

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью 30 мая в пограничной зоне в Гродненском районе за попытку нарушения границы из Беларуси в Польшу задержан гражданин России. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Мужчина 1985 года рождения при себе имел планшет с проложенным маршрутом к государственному рубежу, два iPhone с сим-картами белорусских и российских операторов связи, небольшие суммы денег в польской, европейской и белорусской валютах, а также заграничный паспорт.

В отношении жителя Краснодарского края начат административный процесс по ст. 23.29 (незаконное пересечение госграницы) и ч.1 ст.23.30 (нарушение пограничного режима) КоАП. Ему грозит штраф в размере до 100 базовых величин с депортацией и запретом въезда в Беларусь.-0-