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Россиянин заключен под стражу за избиение маршрутчика в Минске

Происшествия 26.10.2018 | 18:47
Фото из архива
Фото из архива

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны двое подозреваемых в избиении водителя маршрутного такси в Минске, один из них заключен под стражу, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, во время расследования уголовного дела были установлены и задержаны подозреваемые - двое граждан России. "К одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Со вторым подозреваемым сейчас проводятся следственные действия", - добавила Юлия Гончарова.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.339 УК Беларуси (хулиганство, совершенное группой лиц). Санкции статьи предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 24 октября на ул. Орловской в Минске. Водитель маршрутки ехал от Комаровского рынка в сторону Сухарево. Пытаясь объехать впереди стоящий трактор, он выехал во вторую полосу и снова вернулся в правую. Через некоторое время выезд маршрутки заблокировали два автомобиля с российскими номерами. Из обеих машин выскочили водители и ударили мужчину кулаком в лицо. Нападавшие скрылись.-0-

По делу об избиении водителя маршрутки в Минске назначена судебно-медицинская экспертизаПо делу об избиении водителя маршрутки в Минске назначена судебно-медицинская экспертиза
По данным следствия, в Минске 24 октября на улице Орловской у водителя маршрутки на дороге произошел конфликт с двумя мужчинами, которые нанесли минчанину травмы, в том числе сломали одну из лицевых костей.

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Теги
арест, нападение, Россия, Следственный комитет, хулиганство
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