Россиянин заключен под стражу за избиение маршрутчика в Минске

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны двое подозреваемых в избиении водителя маршрутного такси в Минске, один из них заключен под стражу, сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, во время расследования уголовного дела были установлены и задержаны подозреваемые - двое граждан России. "К одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Со вторым подозреваемым сейчас проводятся следственные действия", - добавила Юлия Гончарова.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.339 УК Беларуси (хулиганство, совершенное группой лиц). Санкции статьи предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 24 октября на ул. Орловской в Минске. Водитель маршрутки ехал от Комаровского рынка в сторону Сухарево. Пытаясь объехать впереди стоящий трактор, он выехал во вторую полосу и снова вернулся в правую. Через некоторое время выезд маршрутки заблокировали два автомобиля с российскими номерами. Из обеих машин выскочили водители и ударили мужчину кулаком в лицо. Нападавшие скрылись.-0-