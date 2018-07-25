Россиянка лишилась на белорусско-польской границе незадекларированной валюты

25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Гражданка России лишилась на белорусско-польской границе крупной суммы незадекларированной валюты, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.
В пункте таможенного оформления "Брест-Центральный" гражданка России, следовавшая поездом Москва-Варшава, заявила, что везет не более $10 тыс. в эквиваленте, и отказалась заполнять таможенную декларацию. Однако во время осмотра ручной клади инспектор обнаружил среди ее личных вещей более $11,5 тыс., 8,1 тыс. российских рублей, 585 евро и 750 польских злотых. Женщине были возвращены $10 тыс., перемещение которых допускалось без декларирования, остальные деньги изъяты до решения суда.
Подобный случай произошел в пункте "Варшавский мост". В качестве пассажира рейсового автобуса через границу следовал 33-летний гражданин Польши. Без декларирования по зеленому коридору он перемещал свыше 12 тыс. евро. Более 3,5 тыс. евро, превышавшие установленный эквивалент $10 тыс., у него также изъяты до решения суда.
С начала года сотрудниками Брестской таможни пресечено 35 попыток незаконного перемещения наличных денег. Граждане привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.14.5 (недекларирование наличных денежных средств) КоАП. В двух случаях возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 (контрабанда) УК.-0-
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