Российские следственные органы проводят проверку по ДТП с белорусским автобусом в Псковской области

23 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российские следственные органы проводят проверку по факту произошедшего сегодня ДТП в Псковской области с участием белорусского автобуса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Следственного комитета России по Псковской области.

"Следственными органами Следственного комитета России по Псковской области проводится доследственная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние", - отметили в пресс-службе.

"В настоящее время проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в комитете.

Как сообщили в областном управлении МВД, в рамках проверки проводится освидетельствование водителей автобуса и столкнувшегося с ним легкового автомобиля на предмет алкогольного опьянения в момент происшествия. Уже установлено, что водитель автобуса был трезв, водитель легкового автомобиля находится в больнице, у него взяли кровь на анализ.

Авария произошла в 4.35 в Струго-Красненском районе Псковской области. Столкнулись туристический автобус, принадлежащий белорусской компании "Евротранс" и следовавший из Беларуси в Санкт-Петербург, а также легковой автомобиль. В автобусе находились 50 человек - все граждане Беларуси, в том числе 11 детей, в легковом автомобиле - два россиянина.

По данным посольства Беларуси в России, в результате аварии госпитализированы 11 граждан Беларуси, в том числе двое детей. Председатель комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов сообщил, что медпомощь понадобилась 21 человеку, пострадавшему в аварии. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.-0-