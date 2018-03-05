5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский предприниматель пытался незаконно вывезти из Беларуси в РФ 20 т яблок, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

При проведении проверочного мероприятия на автомобильной дороге P70 в Горецком районе Могилевской области приостановлено движение седельного тягача SCANIA. В грузовом отсеке автомобиля, следовавшего в Российскую Федерацию, находилось более 20 т яблок. У водителя отсутствовали необходимые сопроводительные документы на товар, в том числе и фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность продукции.

Общая стоимость яблок составила более Br61 тыс.

По факту нарушения законодательства Могилевской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси. Данной статьей предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости перемещаемого товара.-0-