6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощнику - инспектору по Гродненской области Сергею Ровнейко предъявлено обвинение, сообщил журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Других подробностей Александр Конюк не сообщил.
Сергей Ровнейко был задержан с поличным 29 мая при получении взятки в $200 тыс. В поле зрения оперативных подразделений он попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию.
В отношении Сергея Ровнейко Комитетом государственной безопасности возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия, направленные на установление всех фактов и участников противоправной деятельности.-0-
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