6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощнику - инспектору по Гродненской области Сергею Ровнейко предъявлено обвинение, сообщил журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Других подробностей Александр Конюк не сообщил.

Сергей Ровнейко был задержан с поличным 29 мая при получении взятки в $200 тыс. В поле зрения оперативных подразделений он попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

В отношении Сергея Ровнейко Комитетом государственной безопасности возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия, направленные на установление всех фактов и участников противоправной деятельности.-0-

КГБ задержал помощника Президента Ровнейко за взятку в $200 тыс. "В результате проведенных по поручению главы государства оперативно-разыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. задержан помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич", - говорится в сообщении КГБ.