Ртуть разлили на тротуар в Орше

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ртуть разлили на тротуаре в Орше, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Информация об опасной находке в районе ул. Островского, 1 поступила сегодня в 13.06. Следы разлива жидкого металла весом 130 г обнаружили в пазах брусчатки на площади около 15 кв.м.
Работники отделения химической и радиационной защиты ПАСЧ-2 собрали ртуть и доставили в пункт хранения, проведены демеркуризационные работы.
"Угрозы жизни и здоровью людей нет. Происхождение ртути устанавливают сотрудники РОВД", - отметили в МЧС.-0-
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