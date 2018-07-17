Ртуть разлили на тротуар в Орше

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ртуть разлили на тротуаре в Орше, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Информация об опасной находке в районе ул. Островского, 1 поступила сегодня в 13.06. Следы разлива жидкого металла весом 130 г обнаружили в пазах брусчатки на площади около 15 кв.м.

Работники отделения химической и радиационной защиты ПАСЧ-2 собрали ртуть и доставили в пункт хранения, проведены демеркуризационные работы.

"Угрозы жизни и здоровью людей нет. Происхождение ртути устанавливают сотрудники РОВД", - отметили в МЧС.-0-